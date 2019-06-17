Bolu işçilerinin emek yürüyüşü 6. gününde

Yürüyüşün dünkü bölümü için İstanbul, Aksaray ve Eskişehir gelen sendika üyelerinin de katılımıyla 250 kişilik grup, Çamkoru mevkiinde toplandı. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, başlattıkları yürüyüşün bir doğa yürüyüşü olmadığını, adalet, hak ve onur mücadelesinin sembolik bir parçası olduğunu söyledi.