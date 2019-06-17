Bolu işçilerinin emek yürüyüşü 6. gününde
Bolu Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Hizmet-İş Sendikasınca düzenlenen “Emek ve Adalet Yürüyüşü” altıncı gününde Çamlıdere İlçesi'nin Çamkoru mevkiinde başladı.
Yürüyüşün dünkü bölümü için İstanbul, Aksaray ve Eskişehir gelen sendika üyelerinin de katılımıyla 250 kişilik grup, Çamkoru mevkiinde toplandı. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, başlattıkları yürüyüşün bir doğa yürüyüşü olmadığını, adalet, hak ve onur mücadelesinin sembolik bir parçası olduğunu söyledi.