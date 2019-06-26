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Binali Yıldırım'a yollarda yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a yollarda yoğun ilgi

Binali Yıldırım, İstanbul’dan Ankara’ya dönüşte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara’ya giderken mola verdiği Sakarya-Düzce arasında bulunan dinlenme tesisinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Ankara’da gerçekleşecek olan grup toplantısı için sabah saatlerinden İstanbul Tuzla’da bulunan evinden yola çıktı. 

Düzce ile Sakarya arasında TEM otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kahvaltı için duran Yıldırım, büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, bol bol fotoğraf çekildi. 

MASASINA DAVET ETTİ

Binali Yıldırım yan masasında kahvaltı yapan vatandaşları masasına davet ederek birlikte kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi. Binali Yıldırım’a Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’de eşlik etti. Kahvaltı yapan Yıldırım ve eşi daha sonra Ankara’ya doğru yola çıktı.

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