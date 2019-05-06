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  3. Binali Yıldırım: YSKda görev yapan hakimlere yönelik olarak acımasız eleştirileri doğru bulmuyorum

Binali Yıldırım: YSKda görev yapan hakimlere yönelik olarak acımasız eleştirileri doğru bulmuyorum

Binali Yıldırım: YSKda görev yapan hakimlere yönelik olarak acımasız eleştirileri doğru bulmuyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Ramazan ayını ilk teravih namazını Tuzla’da Şahir Ömer Öner Camii’nde kıldı. Namaz sonrası açıklama yapan Yıldırım, “YSK’da görev yapan hakimlere yönelik olarak acımasız eleştirileri doğru bulmuyorum”

Namaz sonrası gazetecilerin sorularının yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ilk teravih namazımızı kıldık, Allah kabul etsin, “Bütün vatandaşlarımızın, İstanbulluların Ramazan’ı şeriflerini tebrik ediyorum. Ramazan kardeşlik, birlik, beraberlik ayı. Bu Ramazan’ın ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine fayda sağlamasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Son günlerde bölücü terör örgütünün kahraman Mehmetlerimize yönelik şiddet faaliyetlerine bir artış görülüyor. Bu manevi ayda kahramanlarımıza yönelik bu terör olaylarını lanet ile kınıyoruz. Ne yaparsa yapsınlar ülkemizi bölemeyecekler kardeşliğimize zarar veremeyecekler” dedi.

YSK’nın vereceği karar ile ilgili konuşan Binali Yıldırım, “YSK’nın kararının neyin etkileyeceği neyi etkilemeyeceğinin değerlendirmesi bizim işimiz değil. Biz seçimden sonra partimiz bu konuyla ilgili tespitlerini, delilerini Yüksek Seçin Kurulu’na teslim etti. Zannediyorum onu ile ilgili yapılan bütün çalışmalar da tamamlandı. Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak. Başından beri söylediğimiz gibi YSK’nın verdiği karar herkes için beğenelim, beğenmeyelim bağlayıcıdır. Bu süreç içerisinde YSK’da görev yapan hakimlere yönelik olarak acımasız eleştirileri de doğru bulmuyorum. Hakimin kararı kanunlardır. Tehditlerle karar değiştirmez” şeklinde konuştu.

Seçim tekrarlanması durumunda adaylığı hakkındaki iddialar hakkında açıklama yapan Yıldırım, “YSK’nın kararı belli değil. Varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil. Ortada bir karar yokken.  Ortada bir karar yokken sahsım ile ilgili değerlendirmeyi uygun bulmam” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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