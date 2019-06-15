Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını hakkında tüm detaylar...

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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy sayım sürecine şaibe karışmasının ardından YSK, İBB Başkanlığı seçimlerini 23 Haziran'da tekrarlama kararı aldı.



Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler için seçim kampanyalarına yeniden start vererek çalışmalarına başladı.



Tüm Türkiye'nin merakla beklediği seçimler 20 yıldır Türkiye'de gerçekleşmeyen bir olayı da beraberinde getirdi. Cumhur İttifakı adayı Binalı Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, iki tarafın da ortak kararı ile ortak canlı yayına çıkacaklarını ilan etti.



PROGRAM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



16 Haziran Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan program, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.



Yayının teknik altyapısının AK Parti ve CHP yetkilileri tarafından sağlanacağı belirtilirken, söz konusu program tüm kanallardan canlı yayında yayımlanacak.



TARTIŞMANIN FORMATI NE OLACAK?



Programın moderatörü olarak ilan edilen İsmail Küçükkaya, katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında programa dair bazı açıklamalarda bulunmuştu.



Küçükkaya verdiği demeçte, "Aynı soruları iki adaya soramam. Bazı sorular İmamoğlu'na, bazı sorular Yıldırım'a" demişti. Küçükkaya aynı zamanda CHP adayı İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi, "Soruları programdan önce Binali Yıldırım'a vermediğini, soruların hazır dahi olmadığını, Binali Yıldırım'ın böyle bir talepte bulunmadığını" açıklamıştı.



PROGRAM KAÇ SAAT SÜRECEK?



AK Parti ve CHP'den yapılan açıklamalarda İsmail Küçükkaya moderatörlüğündeki tartışma programının süresinin açık uçlu olduğu belirtilmişti.



Küçükkaya yaptığı açıklamada ise her iki adaya da 45'er dakika vereceğini belirtmişti.