Binali Yıldırım seçimlerde kamu görevlisi olmayanların görevlendirildiği iddialarına cevap verdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beyoğlu Arap Camii'inde kıldı. Yıldırım, namaz sonrasında Perşembe Pazarı esnafını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

"KAMU GÖREVLİSİ İHTİYACIN 7 KATI VAR İSTANBUL'DA"

23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında yine kamu görevlisi olmayanların görevlendirdiği yönünde çıkan iddialara cevap veren Binali Yıldırım, “İtiraz etsinler değiştirsinler. Şimdi veriliyor listeler önceden verilmiyordu. Önce yanlış yaptıkları için şimdi seçim kurulu karar aldı. Partilere veriyor. Partilerde ona bakıyor uymayanları değiştiriyor. Bu normal bir şey. Bunu değiştirecek zaman var. İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var" diye konuştu.

(İHA)