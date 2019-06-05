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05 Haziran 2019 Çarşamba 22:44 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 22:44

Binali Yıldırım baba ocağında

Binali Yıldırım baba ocağında

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilcesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi.

Yıldırım, ilk olarak eşi Semiha Yıldırım ile köyündeki aile mezarlığına ziyarette bulundu.

Binali Yıldırım, babası Hacı Dursun, annesi Bahar ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirleri başında dua etti.

Yıldırım, daha sonra köy konağında kendisini bekleyen köylülerle bayramlaştı.

(AA)

<p>Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. Remziye

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