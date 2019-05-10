Binali Yıldırım: Köprü geçişleriyle ilgili cezalar düzeltiliyor

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bahçeli kampanyasını İstanbul'da sürdürecek. MHP ile ortak toplantılar gerçekleştireceğiz." dedi.

Binali Yıldırım vatandaşlarının son dönemde canını yakan köprü cezalarıyla ilgili olarakta "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçiş cezaları yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye çalışılmış. Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Yazılan cezaları düzeltiyorlar. Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK DEVAM EDİYOR"

Yıldırım, "Bu pazar Anneler Günü. Bir gün değil her gün Anneler Günü'dür. Şimdiden kutluyorum. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Cumhur İttifakı devam ediyor. Bahçeli ile İstanbul'da ortak programlarımız olacak." diye konuştu.

İşte Binali yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"İftar öncesi daha ziyade çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri toplantılarına katılıyoruz. İftara evlere gidiyoruz. Çay davetleri oluyor. Oralara gidiyoruz. Her Ramazan'ın sonunda bayram var. İnşallah Ramazan'ı tamamlayacak bayramı da idrak edeceğiz.

"BAHÇELİ DE KAMPANYASINI İSTANBUL'DA SÜRDÜRECEK"

Bu pazar Anneler Günü. Bir gün değil her gün Anneler Günü'dür. Şimdiden kutluyorum. Özellikle şehit annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Cumhur İttifakı devam ediyor. Bahçeli ile İstanbul'da ortak programlarımız olacak.

KÖPRÜDEN KAÇAK GEÇİŞ CEZALARI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçiş cezaları yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye çalışılmış. Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Yazılan cezaları düzeltiyorlar. Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak.

"YSK GEREKÇELİ KARARI HENÜZ YAYINLAMADI..."

YSK'nın geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili kanuna uygun olmayan sandık başkanı ve memur üyesi değil onların görev yaptığı yerdeki sonucu etkileyecek değişim var. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok. Bunları topladığınızda 123 seçim sayım sonuç tutanağı 42 bine oya tekabül ediyor. İki adayın arasındaki fark 13 bin 729. 42 bin sağlıklı kayıtlara geçmediyse bu aradaki farkın 3 katından fazla. Dolayısıyla bu hususu da dikkate alınca kanuna uygun olmayan görevlilerin atanması ve seçim sayım sonuç tutanaklarının boş olması ve sağlıksız olması seçimin sonuçları etkileniyor. "

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