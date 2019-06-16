Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, BBC Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Yıldırım, ortak canlı yayın için hiçbir özel çalışması olmadığını söyledi. Yıldırım, “Ben çalışmamı 16 yıldır yapıyorum” dedi. Yıldırım İstanbul’da yapacağı çalışmalarla ilgili de şunları söyledi: "Metro ağını 518 kilometreye çıkaracağız. Avrupa yakasında, Asya tarafında hemen hemen insanlar, İstanbullular, evinden çıkıp her yöne 10 dakika yürüdüğü zaman bir metro istasyonuyla karşılaşacak. Bu çok önemli bir taahhüt. Yine boğazın altından, iki köprü arasından üç katlı bir tünel projemiz var. Bu Söğütlüçeşme’den başlayıp Mahmutbey’e kadar giden bir hat. Bunun dışında yeşil koridorlar projemiz var."

Büyük karşılaşma bugün

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya geleceği canlı yayın bugün gerçekleşecek. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde saat 21.00’de başlayacak program tüm kanallara açık olacak. Adaylara 15’er soru yöneltilecek. Soru yöneltilen aday 3 dakika süre içerisinde yanıt verecek. İki aday polemiğe girmeyecek. Saat 09.00’da başlayan programın 00.00’da son bulması bekleniyor.