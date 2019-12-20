CHP'li belediyeler neden yok? İmamoğlu'ndan AK Partili belediyelere sansür

Göreve gelmeden '16 milyon İstanbullunun başkanı olacağım' diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve CHP'li belediyeler arasında ayrımcılığa başladı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ ES GEÇTİ

Anadolu yakasında bulunan belediyelere 'reklam alanlarını kaldırmaları' yönünde bir yazı gönderen İmamoğlu, dağıtım yaparken CHP'li belediyeleri es geçti.

Star yazarı Ersoy Dede'nin sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerde Kartal, Maltepe, Kadıköy gibi CHP'nin yönetiği belediyelerinin yer almaması tepkilere neden oldu. Bu olay AK Parti'li belediyelere 'sansür' olarak nitelendirildi.

"HİÇ BÖYLE BİR AYRIMCILIĞA MARUZ KALMIŞLAR MI?"

Konuya sert tepki gösteren Dede, "6 ay öncesine kadar İBB AK Parti’deydi. Hiç böyle bir ayrımcılığa maruz kalmışlar mı?" diye sordu.

İşte Ersoy Dede'nin o açıklamaları ve paylaştığı belgeler: