Bayrak yakmaya sert tepki

KKTC’nin kuruluşunun 36. yıldönümünde önceki gün Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakılmıştı. Güney Lefkoşa’da toplanan Rumlar, Türkler aleyhine slogan atarak eylem yaptı. Yunan bayrakları taşınan eyleme Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM da destek verdi. Dışişleri açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

YUNANİSTAN DA SORUMLU

“Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret etmektedir. Bu olayda, Rum Yönetimi’nin ve Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz."