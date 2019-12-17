'Batı basınında İncirlik alarmı'

Erdoğan önceki gün ABD’nin kararına karşı canlı yayında “Yeri geldiğinde otururuz, kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i kapatırız. Biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gerekli kararı veririz” demişti.

Erdoğan’ın açıklamalarını abonelerine ‘acil’ koduyla duyuran Reuters haber ajansı, “Erdoğan-Türkiye ABD tehditleri karşısında İncirlik Hava Üssü’nü kapatabilir” başlığıyla geçtiği haberinde, İncirlik’te ABD’nin nükleer savaş başlıkları bulunduğunu anımsattı. Alman Deutsche Welle (DW) de Erdoğan’ın sözlerini dünyaya duyuran yayın kuruluşları arasında yer aldı. Gelişmeyi “Erdoğan ABD’nin iki stratejik üssünü kapatmakla tehdit ediyor” başlıklı haberiyle takipçilerine aktaran DW, Türkiye’nin bahsi yükselttiğini belirterek Rus hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD’nin yaptırım uygulaması halinde, karşılık vermekle tehdit ettiğini” yazdı.