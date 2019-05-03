Başsavcılıktan sandık kurullarına yönelik soruşturmalarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sandık kurullarına yönelik soruşturmalarla ilgili yapılan açıklamada "Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir" denildi.

(DHA)