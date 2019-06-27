Başkanlık kabinesine karne hazırlanıyor

Osman Nuri CERİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında resmi olarak göreve başlaması ve Başkanlık Kabinesi’ni açıklamasının birinci yıldönümü için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında oluşturulan kurul, 9 Temmuz 2019 Salı günü gerçekleştirilecek birinci yıldönümü etkinliği kapsamında, Başkanlık Kabinesi’nin bir yıllık icraatlarını ortaya koyacak.

EKSİKLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu kapsamda Başkanlık Kabinesi tarafından hazırlanan ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 1’inci ve 2’nci 100 Günlük Eylem Planları’nda yer alan başlık ve projeler tek tek masaya yatırılacak. Proje ve hedeflerin açıklanan tarihlerde tamamlanma oranları değerlendirilecek. Eksik kalan bölümler nedenleriyle irdelenecek.

Kabine’nin 1’nici yıldönümünde bakanlıklar tarafından açıklana stratejik planları da mercek altına alınacak. Planlarının hangi takvim doğrultusunda ilerleyeceği, eylem planlarında aciliyeti gereken konularda hangi adımların atıldığı da tespit edilecek. Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda bundan sonraki acil konular da belirlenecek.

İstanbul seçimi için rapor talimatı

Başkan Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinin ardından parti kurmaylarıyla yaptığı ilk MYK toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi. Yapılan değerlendirmelerde, “seçimin neden yenilendiğinin seçmene yeterince anlatılamadığı” ve “İmamoğlu’nun bu zeminden faydalanarak oluşturduğu mağduriyet algısının etkili olduğu” görüşü öne çıktı. Eksiklerin süratle giderilmesini isteyen Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandığı belirtildi: “İstanbul bizim için önemli. Ancak bu bir yerel seçim. Bunu Türkiye ‘ye bağlamak yanlış olur. Şimdi nerede eksiklik varsa giderip, daha çok çalışacağız.”