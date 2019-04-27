Başkanlara 'gönül belediyeciliği' talimatı 

Osman Nuri CERİT

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün Kızılcahamam’da başlıyor. Toplantının açılış konuşmasını yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni belediye başkanlarına önemli mesajlar vereceği öğrenildi. Kampın ilk gün açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yerel Yönetimler” ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da “Çevre, Şehir ve Kültür” konulu sunumlar yapacak.

AK Parti kulislerinde alınan bilgiye göre, toplantılarda belediye başkanlarına bazı konularda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunulacak. Belediye başkalarının hassasiyet göstermeleri istenecek konuların başında vatandaş ile kurulacak diyalog olacak. Belediye başkanlarından AK Parti’nin ortaya koymuş olduğu “gönül belediyeciliği” ilkleri doğrultusunda hareket etmesi istenecek. Belediye faaliyetlerinde tevazu samimiyet gayretle çalışılması istenecek.

Tevazu ve samimiyet

Başkanlara, vatandaşla aralarına mesafe koymamaları, vatandaşların istek ve taleplerini göz ardı etmemeleri istenecek. AK Parti’nin Manifestosu’nda yer alan şehri ortak yönetme ilkesinin hayata geçirilmesi için çaba gösterilmesi talep edilecek. Belediye başkalarına, kapılarını vatandaşa kapatmamaları, toplumun tüm kesimleri ile ilişki kurmaları, araçlarınızda çakar lamba kullanmaları, makam araçlarını gereksiz yere değiştirmemeleri gibi mesajlar verilecek.

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Hazırlıklar tamam

Katılımcıların gelmeye başladığı Kızlıcahamam’daki otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, giriş ve çıkışlarda da kontroller yapılıyor. Başkan Erdoğan’ın Kızılcahamam’a her geldiğinde uğradığı kıl çadırda da hazırlıklar tamamlandı. İşletme sahibi Kenan Şenol, “Cumhurbaşkanımız Kızılcahamam’a her geldiğinde bize uğrar. Bu sene de kendisini bekliyoruz. Kendisinin sevdiği yöresel yemekleri hazırladık” dedi.

Hukuk Politikaları Kurulu toplandı

Başkan Erdoğan başkanlığında Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı.