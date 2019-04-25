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Başkan Erdoğan'ın kabulü

Başkan Erdoğan'ın kabulü

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Omuraliev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.      
Omuraliev'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.   

(AA)

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