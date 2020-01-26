Başkan Erdoğan'dan son dakika Elazığ depremi açıklaması

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Önceki gece 20:55'te yaşadığımız deprem için bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılanların sayısı da 45'tir.

Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. Her türlü personel, araç, gereç, teçhizat deprem bölgesine ulaştırılmıştır.

Dün Elazığ ve Malatya'ya itikal ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum.

CEZAYİR SEYAHATİ

Afrika turumuzun ilk durağı olan Cezayir’le 5 asra dayalı tarihe sahibiz. Cezayir geride bıraktığımız yıl zorlu bir süreci başarıyla atlattı.

İş forumu düzenleyeceğiz. Bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunacağız

Pazartesi günü Gambiya’yı ziyaret edeceğiz. Ülkemizden cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması açısından ayrı bir önem arz ediyor

'ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLER TARİHİNİN ADETA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

Gambiya Afrika’da FETÖ okulunu ilk kapatan ülke olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Gambiya’nın ardından aynı günün akşamı Senegal’e geçeceğiz. Senegal ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacındayız.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettik. İlk defa gideceğimiz Gambiya ile bu sayıyı 28’e yükselteceğiz.

TİKA başta olmak üzere Maarif Vakfı, Türk Kızılay’ı gibi ülkemizin yüz akı gibi kurumlarla Afrika halkına destek vermeye devam ediyoruz. Karşılıklı saygı, eşitlik, kazan kazan temelinde Türkiye – Afrika ilişkileri her geçen gün güçleniyor.

Her zaman dediğimiz gibi Gitmediğin yer senin değildir… Tüm ülkelerle bağlarımızı tahkim edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...