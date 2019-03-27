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  3. Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran paylaşım

Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran paylaşım

Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programının olacağını bildirdi.

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Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım." ifadelerine yer verdi.  

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 12.00'de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyuruldu.

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