Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi öncesi önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Japonya büyüme, kaliteli altyapı, yolsuzlukla mücadele, istihdam, kalkınma gibi başlıkları öne çıkaran bir gündem hazırladı.

Biz de G-20 bünyesindeki tartışmalara aktif olarak katılıyoruz.

Küresel ekonomik iş birliği platformu olan G-20'de alınan kararlar yakından takip edilmekte.

Biz Türkiye olarak başından beri ticaretin serbestleştirilmesine vurgu yaptık, Osaka'da da bunu tekrarlayacağız.

Ticaret konusunda başından beri korumacılığa ve serbest ticaretin önemine dikkat çektik.

Mülteciler konusunu G-20'de gündeme taşıyoruz. İşbirliğinin arttırılması konusunda fikirlerimizi sunacağız.

Terörizmin finansmanının önlenmesi önem verdiğimiz konulardan biri. Terörle mücadelede ilkeli, kararlı duruş sergilenmesi gerektiğinin altını çizeceğiz.

Zirve kapsamında sağlık, istihdam, tarım ve sürdürebilir kalkınma alanlarında görüşlerimizi dile getireceğiz.

G-20 ardından Japonya'ya resmi ziyarette bulunacağım.

Japon iş insanlarıyla bir araya geleceğiz.

Usta fotoğrafçımız Ara Güler adına sergiler düzenliyoruz. Bu serginin Kyoto'daki açılışını da yapacağım.

2 Temmuz günü Japonya'nın ardından Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim.

Çin dış ticaretteki en önemli ortaklarımızdan biridir. Çin ile güçlü bir diyaloğun sürdürülmesinde fayda görüyorum.

S-400 AÇIKLAMASI

S-400 ile ilgili bugüne kadar birçok kez gerek şahsım, gerek ilgili arkadaşlarım bu konuda işin bittiğini, işin teslim süreci içinde olduğunu ifade ettik. nedense bizim söylediklerimize pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor. Şunu unutmayın. Türkiye bir NATO ülkesidir, ABD de NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa bilemiyorum. Bu güne kadar Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri almadım. Alt kademelerde bunu dillendiriyorlar. Bu seyahatimizde de Trump ile görüşmemizde bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. B planı C planı... Daha doğmamış çocuğa don biçilmesin. Bunlar saklı kalsın, zamanı gelince ortaya çıkar.

Bugüne kadar Trump ile yaptğım görüşmelerde yaptırım yönünde izlenim almadım.

Ayrıntılar geliyor...