Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar! 'Akşam saatlerinde nihayete erecek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle göreve gelmesinin ardından ilk çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Conte, Fuat Oktay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenledi.

'ZİRVEYE KATILMA KONUSUNDA KARARLILIĞIMIZ VAR'

İkili görüşmemiz etraflı bir şekilde cereyan etti, ardından yemekli çalışma toplantımızı yaptık. Bugün değerli dostumla ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Libya dışında da tabii ki Suriye konusu, ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız oldu. BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi'nin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek sayın Putin, gerek şahsım gerekse Conte'nin Berlin'e katılma konusunda kararlılığımız var.

'İTALYA'NIN DESTEĞİNİ BEKLEDİĞİMİZİ VURGULADIM'

Sayın Putin'le ateşkes hakkında açıklama yaptık. Ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. Heyetlerimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla bugün Moskova'da görüşmelerine devam ediyor. Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. İtalya'nın bu kulvarda gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin sahada sükunetin tesisi, terör tehdidinin bertaraf edilmesi hakkındaki çalışmalarımızla ilgili sayın Conte'yi bilgilendirdim. İdlib'deki ateşkesin önemine dikkat çektim. İtalya'nın da desteğini beklediğimizi vurguladım. Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldık. AB'den beklentilerimizi ayrıntılı bir şekilde izah ettim.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ HEDEF 30 MİLYAR DOLARDIR'

İtalya ile ticari ilişkilerimizin olumlu seyri bizi memnun etmekle birlikte yeterli bulmuyoruz. Belirlediğimiz hedef 30 milyar dolardır. Ben sayın Conte'de de bu iradeyi gördüm. Dolayısıyla kararlı olarak 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor. Bu ziyaretin İtalya ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Gerek siyasi, gerek askeri, ekonomik, ticari, kültürel hele hele turizm noktasında beraber neler yapabiliriz, bunların üzerinde durduk. Hükümetler arası zirve toplantısıyla bu süreç hızlanacaktır. Malum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı 12 Haziran Roma'da, tevafuken milli takımlarımız arasında oynanacaktır. Sportmence bir mücadele olması temennisiyle her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden de o maçı beraber izleyeceğimizin kararını da aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize.

İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE: İKİ ÜLKE ARASINDA DİYALOG KURMAK ÇOK GÜZEL

Çok teşekkür ediyorum. İtalya ve Türkiye'nin karşısında ortak sınamalar, sorunlar var. Terörizm, göç akınlar var. Ortadoğu ve Akdeniz'de istikrarsızlıklar var. Ülkelerimizin sürekli birarada olması, diyalog kurması çok önemli. Sayın Başkan Erdoğan'la birlikte tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkesle sınırlandırılması konusunda tabii ki hemfikiriz. Türk-Rus deklerasyonun sayesinde gidişatın önemli olduğunu görüyoruz. Ortak amaçlarımız var. Bilgi alışverişi yapmaya devam edeceğiz. Aynı gündeme sahibiz. Sürekliliği olan bir sonuç elde etmeliyiz. Çok geçici blr tedbir olabilir ateşkes, uluslararası toplum tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulunmazsa. Biz de burada Berlin sürecinin önemli fırsat oluşturacağı konusunda mutabık kaldık.

'TÜRKİYE VE İTALYA ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASIDIR'

Konferans sayesinde gerginlik yerini siyasal sürece bırakacak. İtalya'nın pozisyonu her zaman son derece net. Bize kredibilite ve inandırıcılık da sağlıyor. Biz bütün Libyalılara çağrıda bulunmak istiyoruz. Her kararlarında, hareketlerinde geleceklerini kararlaştırıyor durumdalar. Hangi geleceğe yöneldikleri, müreffeh olmak istiyorlarsa tam anlamıyla demokratik bir yaşama açılmak istiyorlarsa İtalya nezdinde değerli bir müttefik bulacaklar. Berlin Konferansı'nın içerisinde bizler, özellikle Türkiye bu çözümün bir parçası durumda varoluyoruz.

SORULAR VE CEVAPLAR

Libya’da bir barış gücü olur mu?

Başkan Erdoğan: Görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir. Ama olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgiyi aldım.

Sayın Guterres ile yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM’nin burada görev yapması gözlemci olması noktasında isabetli olacaktır.

Berlin sürecine gelince. Liderler olarak bir araya gelmek suretiyle ateşkes sürecini çok daha güçlü hale getirmek için bir araya geliyoruz geleceğiz.

Temenni ederim ki Libya’daki bu gelişmeler son bulur barışın Libya’da hakim olmasına yardımcı olur.

Berlin konferansı siyasi bir sürecin de başlangıcı olabilir mi?

Başkan Erdoğan: Şu an itibarıyla gelenlere baktığımızda güçlü bir katılım var. Bu güçlü katılımla birlikte gün birlikte olsa güçlü bir netice de çıkacaktır.

Nitekim bugün Moskova’da yapılan çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de alt yapısını oluşturacaktır.

Her şeyden önce Sarrac ve ekibi olduğu gibi karşı tarafta Hafter ve ekibi var.

Bütün bunların yanında gerek Rusya gerekse Türkiye tarafı olarak biz de başından beri, bu işe verdiğimiz destekle Sayın Putin ile yaptığımız görüşmede bunları etraflıca ele almıştık.

Bu sürecin ilk adımlarıydı.

İnşallah Moskova’da bugün yapılan toplantıyla güzel bir neticenin çıkacağı haberlerini arkadaşlarımızdan aldık.

Metin ortada olacak ve bu metinle Berlin’e gideceğiz ve bu inşallah sağlam bir zemine oturtmuş olacağız.