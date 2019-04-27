Başkan Erdoğan'dan çok önemli çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından çok önemli mesajlar verdi:

"Milletimiz 31 Mart seçimlerinde bize, “çalışın, bekamıza, istiklal ve istikbalimize sahip çıkın, projelerinizi hayata geçirin, hedeflerinizden kopmayın” mesajı vermiştir.

Terör, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin bekasına yönelik tehditleri 82 milyon olarak hep beraber göğüslememiz gerekiyor. Önümüzde 4 buçuk yıllık bir icraat dönemi bulunmaktadır.

İcraat döneminde tüm enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çözümüne, millete hizmet yoluna hasredilir. Biz “kızgın demiri soğutalım” çağrımızla işte bu ince noktaya dikkat çektik.

Ne zaman birliğimizi muhafaza edip kardeşliğimizi büyütmüşsek, o zaman büyük devlet olduk. Ne zaman içimize kapanmış, birbirimizle kavga etmişsek de, işte o zaman kaybettik.

Gün 82 milyon olarak bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür.

Bizim nazarımızda “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ilkesine inanan herkes Türkiye ortak paydasında zaten buluşmuş demektir.

Cumhur İttifakı da işte bu ortak paydanın lokomotifidir, itici gücüdür, en büyük temsilcisidir.

Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz."