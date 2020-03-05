Başkan Erdoğan'dan 'beşinci kol' uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Meclis’teki grup toplantısında, “Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, “Hâlâ ısrarla ‘şehitler tepesi boş kalacak’ diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşinde demektir” açıklamasını yaptı.

ARASAYDIN BİLGİ VERİRDİK



“Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kahve içip televizyon izlerken, ülkeyi yönetenler şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için çalışıyordu” diyen Erdoğan, “O gece (27 Şubat gecesi) neredeydiniz diye soruyor. Cevap vereyim o gece sabaha kadar görevimin başındaydım. Sen de arasaydın gerekli bilgiyi verirdik” ifadelerini kullandı.

MİLLETE KİNİNİ KUSUYOR



Kimin nerede olduğunun çok dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bay Kemal’in yeri bellidir. Bay Kemal’in yeri ne vatan ne de millettir. Onun yeri Esed’in yanıdır. Bir de onu tavsiye ediyor ya, buyur sen git. Zaten yanında da bay monşerler var, onlarla beraber güzel bir yolculuğu gerçekleştirirsin. Kendisi bizi tahrik ettiğini sanırken aslında ülkemize ve milletimize olan kinini kusuyor. Ebediyete uğurladığımız askerlerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın şüheda makamına yükseldikleri konusunda kuşkusu olan önce dönüp kendi inancını, imanını bir sorgulasın.”

‘BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ NERELERE UZANIYOR?’



Suriye tartışmasının, Türkiye’deki beşinci kol faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Bunlara en güzel cevabı aslında şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve milletimiz veriyor. Bir şehidimiz, ‘Sizden ricam sakın Suriye’de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim, gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz’ mesajını verirken, karşımızdaki zihniyetin sefaletini tasvir ediyordu. Ben, şehitler tepesi boş kalmayacak dedim, diyeceğim. Tabii bunlara bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu zihniyet, ‘bugün Suriye’ye savaş açsak banko Esed’i tutarım’, ‘Türkiye-İran karşı karşıya gelirse İran safında olurum’ diyerek karşımıza sürekli terör örgütlerinin tezleriyle çıkarak, yerini yıllar önce zaten belli etmiştir.”

Başkan Erdoğan Meclis çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



AB YÖNETİCİLERİNİ BEŞTEPE’DE KABUL ETTİ



Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de katıldı.

YUNANİSTAN’A SESLENDİ: BİR GÜN MERHAMETE SİZİN DE İHTİYACINIZ OLUR



Başkan Erdoğan, sınırda göçmenlere zulmeden Yunan hükümeti için, “Bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmasınlar” dedi.

Yunanistan’ın, mültecilerin botlarını şişleyerek batırdığını ve botların içindeki çocukları, anneleriyle beraber ölüme terk ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Yunanistan, İkinci Dünya Savaşı yıllarında, bugün kapılarını kapattığı coğrafyada, sürgünde kurduğu hükümetle varlığını devam ettirmeye çalışıyordu. Yunan yönetimine, 11 Ocak 1942 tarihli Huna El Kudüs isimli gazetede, Nazi saldırılarından kaçarak Suriye’ye sığınan Yunanlara yapılan yardımları gösteren fotoğrafı özellikle hatırlatmak istiyorum.

BELKİ BÜYÜK BABASI



Bu fotoğrafta (Geçmişte Nazi saldırılarından kaçarak Suriye’ye sığınan Yunanlara yapılan yardımı gösteren fotoğraf) yemek ve kıyafet dağıtılan Yunanlı erkek ve kız çocuklardan biri de belki Miçotakis’in büyük babası veya büyük annesidir. Mültecileri ülkesine sokmamak için denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye kadar her türlü yolu deneyen Yunanlı, bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalıdır.”

Başkan Erdoğan, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft’ı kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hazır bulundu.

MACRON’LA GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.

PUTİN’LE MOSKOVA ZİRVESİ BUGÜN



BEKLENTİMİZ ATEŞKESİN HEMEN SAĞLANMASI



Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya ziyaretinden beklentisinin sorulması üzerine Erdoğan, “Bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek” dedi. James Jeffrey’nin “Mühimmat vermek istiyoruz” açıklamasıyla ilgili Erdoğan, “Ben, Sayın Trump’a bu tür taleplerimizi ilettim” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN ‘93 HARBİ’ KIŞKIRTMASI



Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerildi. Rusya, Türkiye’ye üstü kapalı mesajlar vermeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresi üzerinden, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen 93 Harbi’nin sonunda imzalanan Ayastefanos Anlaşması’nı paylaştı. Bakanlık paylaşımında, 3 Mart 1878’de imzalanan anlaşmanın tarihini Bulgaristan’ın, Ulusal Kurtuluş Günü olarak milli bayram ilan ettiğini hatırlattı. Bu anlaşmayla birlikte, Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış ve Rusya Balkanlar’da güç haline gelmişti.

ABD DE YAPMIŞTI



İkili ilişkilerde yaşanan krizlerde sosyal medya üzerinden imalı mesaj paylaşma yöntemini ABD de uyguluyor. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin 2017 Ocak ayında Twitter üzerinden, Türk-Amerikan ilişkilerinin köklülüğüne gönderme yapmak için dönemin başbakanı Nihat Erim’in fotoğrafını paylaşması tartışmalara neden olmuştu. Erim’in askeri muhtıra sonucu ve vesayet döneminde görev yapması ile suikast sonucu hayatını kaybetmiş olması, kamuoyunda rahatsızlık oluşturmuştu.