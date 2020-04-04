Başkan Erdoğan'dan belediyelere maske talimatı

Başkan Erdoğan, belediye başkanlarından maske ve tulum üretme konusuna destek olmalarını istedi. Erdoğan, belediyeler vasıtasıyla vatandaşların ihtiyaçlarının daha hızlı temin edilmesi talimatı verdi. Erdoğan’ın fazla maske üretiminden zarar gelmeyeceğini belirterek, komşu ülkelere de malzeme konusunda destek sağlayabileceklerini aktardığı kaydedildi. Başkanlar toplantıda, illerinde görülen vakaların çoğunun İstanbul’dan geldiğini dile getirdi. Bu konuda önerilerini sunan başkanlar, özel araçlarla iller arası yolculuğa kısmen de olsa kısıtlanma getirilmesi yönünde taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

AKILLI ŞEHİR SİSTEMİ DEVREDE



‘Akıllı Şehir’ sistemi sayesinde 65 yaş üzerindeki vatandaşların tespit edildiği de toplantı da konuşuldu. Sistemin belirlediği yaş grubuna direk yardım paketleri evine teslim yapıldığı kaydedildi.