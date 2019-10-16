Başkan Erdoğan'dan Amerikan muhabirine tokat gibi cevap

Başkan Erdoğan, SKYNews muhabirinin sorusu üzerine bugün Ankara'da bulunan ABD heyetiyle kendisinin görüşmeyeceğini, protokol olarak karşısındakilerin görüşeceğini belirtti.

Bazı medya kanalları ise bunu Erdoğan, yarın Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkan Yardımcısı Pence'le görüşmeyecek diye duyurdu.

Bunun üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Erdoğan, Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin soruları üzerine, "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu değerlendirmeler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında tabii ki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz." dedi.

POMPEO VE PENCE DIŞINDAKİLERLE GÖRÜŞME OLMAYACAK

Erdoğan, ABD'den gelen heyetle bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dışındakilerle görüşmesinin söz konusu olmadığı yanıtını verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE O'BRİEN GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Ulusal Danışman O'Brien bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, Ankara'da bulunan O'Brien ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirmeyecek.