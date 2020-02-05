Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 mesajı! 'Cevabını 2023'te vereceğiz'

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne konuştu.

Başkan Erdoğan, "Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda." dedi.

Erdoğan, HİSAR-A Füze Sistemi'ne ilişkin, "Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, "Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız." diye konuştu.