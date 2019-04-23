Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve du¨nyanın tu¨m çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, mesajında "Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mu¨cadele vermiştir. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla istiklal ve istikbal mu¨cadelesini su¨rdu¨ren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclisin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgu¨rlu¨ğu¨mu¨zu¨n gu¨vencesi olmuştur." ifadelerine yer verdi.

"Tu¨rkiye du¨nyanın saygın ve örnek u¨lkelerinden bir durumuna gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, milli iradeyi her tu¨rlu¨ gu¨cu¨n u¨stu¨nde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve u¨stu¨nde hiçbir gu¨cu¨n, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiş; Tu¨rkiye bugu¨n, du¨nyanın saygın ve örnek u¨lkelerinden bir durumuna gelmiştir.

Bizler de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha bu¨yu¨k, daha gu¨çlu¨, daha zengin, daha istikrarlı bir Tu¨rkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız gu¨çle çalışmalarımızı su¨rdu¨ru¨yoruz. Tu¨m du¨nya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en gu¨zel tezahu¨ru¨du¨r. Millet olarak, çocuklarımızı du¨nyadaki en kıymetli varlık olarak göru¨yor, onları el u¨stu¨nde tutuyoruz. En bu¨yu¨k arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bu yana Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkeye hizmet etmiş tu¨m milletvekillerine şu¨kranlarını sunarak, "İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tu¨m şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tu¨m çocuklarımızın, tu¨m du¨nya çocuklarının bu mu¨stesna bayramını gönu¨lden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA