Başkan Erdoğan: Yerli aşıya kadar ihtiyacı karşıladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan ardından, Manisa-Akhisar çevre yolu açılış törenine de canlı bağlantı yaptı. Koronavirüsle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

KİRALARDA DÜZENLEME



“Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık” diyen Erdoğan, kira düzenlemesiyle glili de müjde vereceklerini söyledi. Erdoğan, “Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik” dedi.

7 YIL BOYUNCA SU GARANTİSİ



Başkan Erdoğan, Türkmenistan’ın “daimi tarafsız ülke” oluşunun yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konferansa mesaj gönderdi. Erdoğan, “Türkmenistan’ın, Afganistan’da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve ‘Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci’ne dair katkılarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistan’ın, Türk Konseyi’ne dahil olmasını temenni ettiğimizi vurgulamak isterim” dedi.

SOYDAŞLARA MESAJ



Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı’na gönderdiği mesajda da “Türkiye olarak bizler de Bulgaristan’la aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

TÜRKMENİSTAN’A KONSEY DAVETİ



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğanpınar Barajı’nın açılışına katıldı. Pakdemirli, “Birinci aşamasını tamamladığımız proje ile Gaziantep’in 2028 yılına kadar olan su ihtiyacını garanti altına aldık” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’ne katıldı.



CHP’YE KATAR TEPKİSİ: YATIRIMIN RENGİ IRKI OLUR MU?



Başkan Erdoğan Manisa-Akhisar çevre yolu açılış töreninde CHP’yi eleştirdi. Erdoğan şunları söyledi:

“Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye’nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyorlar. Bunun adı da sadece malum ana muhalefet, CHP’dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye’ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa’dan gelince güzel, Katar’dan gelince kötü mü?”

KAZA RİSKİ SIFIRA YAKIN



Başkan Erdoğan açılışı yapılan yolla ilgili, “2 çarpı 2 gibi genişlikte bir yol. Kaza riskinin adeta sıfırlandığı bu yollarla şehirlerimiz güzelleşiyor” dedi. Erdoğan “Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu, 81 ilin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bu yolların üzerine 410 tünel inşa ettik” diye konuştu.



AB İLE İLİŞKİLER AYAK OYUNLARINA BIRAKILMAZ



Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Köklü Türkiye-AB ilişkilerinin 1-2 devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. Türkiye’yi cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Türkiye, barışa katkı sağlamaya devam edecektir.”