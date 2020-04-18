Başkan Erdoğan yapımı devam eden havalimanlarını inceledi

Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket etti. Erdoğan. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi. Erdoğan, hastanelerdeki son durum hakkında da bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

Başakşehir İkitelli Şehir Hatanesi yolunun yapımı devam ediyor