Başkan Erdoğan'dan vatandaşa mektup: Hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir

Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapılıyor. Paketlerin içinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu da çıkıyor.

Satırbaşları şöyle:

Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir

165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.

Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir.

Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...