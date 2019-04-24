Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a mektup gönderdi

Başkan Erdoğan mektubunda, "1. Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Ermeni toplumu gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet döneminde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur. Tarih boyunca acıda ve sevinçte ortak iki halkın geçmişin yaralarını sarması ve bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır. Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için çok özel bir öneme sahiptir." ifadelerine yer verdi.