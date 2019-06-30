Başkan Erdoğan: Trump'tan dinledik yaptırım olmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptırım tartışmalarıyla ilgili “Sayın Trump bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk” dedi. S-400 anlaşmasına değinen Erdoğan, “Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkâr etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti” diye konuştu.

TEMMUZDA TESLİMAT BAŞLAR

Erdoğan şunları söyledi: “Biz Patriotlar alma hususunda Sayın Obama döneminde bir adım atmıştık. Ancak Patriotlar hususunda maalesef ‘kongre müsaade etmedi’ dediler ve bize böyle bir satışı gerçekleştirmediler. Bizim de hava savunma sistemleri için böyle bir adımı atmamız gerekiyordu ve en uygun şartlarda bunu Rusya’dan bulmuş olduk ve kendileriyle de anlaşarak, bu adımı attık. Bu iş bitti. S-400’ler artık teslimat sürecinde.” Erdoğan, S-400’lerin Türkiye’ye 15 Temmuz’da tesliminin yapılıp yapılmayacağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, “Kesin bir tarih ben vermedim ama ‘temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar’ diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar. Şu andaki beklenti de bu istikamettedir” diye konuştu. F-35 savaş uçakları için Amerika’ya bugüne kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

F-35'te ortak üreticiyiz

“Burada pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Şu ana kadar bize teslimatı yapılan dört F-35 uçağı var. Ama alacağımız 100 artı 16. Yani toplamda 116 uçak. Biz bunların beklentisi içerisindeyiz. Ödeme planımız başlamış, ödemeler yapılıyor. Ama böyle altta birilerinin yaptığı açıklamalar Sayın Başkan'ın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Bunların da bizim ikili ilişkilerimizi ben bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz.”

Kurulacağı yer belli değil

Başkan Erdoğan S-400'lerin temmuz ayının ilk haftasında Rusya'dan teslim alınacağını söyledi.

Bir gazetecinin “Türkiye ile ABD arasında herhangi yaptırım olmayacağını söyleyebilir miyiz” sorusuna Erdoğan, “Şu anda böyle bir görüntü ortada yok. İki stratejik ortak arasında böyle bir şeyin olması da söz konusu değildir, olamaz diye düşünüyorum" cevabını verdi. Erdoğan, S-400’ün Doğu Akdeniz’e yerleştirilmesinin söz konusu olup olmayacağı yolundaki soruya, “Tabii doğmamış çocuğa don biçilmez. Önce adımları atalım bir bakalım” diye karşılık verdi.

S-400’LERLE İLGİLİ ERDOĞAN HAKLI

ABD Başkanı Trump, “Patriot satışında Obama adil davranmadı. Erdoğan’ın suçu yok” dedi.

Başkan Erdoğan’la görüşmesiyle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yle yaşanan S-400 krizi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Bu konuda Erdoğan haklı” dedi. Trump şu ifadeleri kullandı: “Savunmaları için S-400’lere ihtiyaçları vardı. Sonrasında Rusya’ya gittiler ve S-400 aldılar. Çünkü benden önceki selefim olan yönetim satın almalarına izin vermedi. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen... Türkiye’nin askerleri son derece güçlü ve İdlib’de birlikte çalışıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz Türkiye ile. Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli 'hayır' dediler. Bu hiç adil değildi."

Beyaz Saray: Ortak hedefler vurgulandı

Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, İki liderin, karşılıklı ticareti geliştirmek ve Suriye’de ortak hedeflere ulaşmak gibi bir dizi konuyu ele aldığı belirtilen açıklamada, “Görüşmede Başkan Trump, Türkiye’nin, Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye’yi, NATO ittifakını güçlendirecek savunma işbirliği konusunda ABD ile birlikte çalışmaya teşvik etti.” ifadelerine yer verildi.

UÇAKLARIN PARASINI ÖDEDİLER

Trump şunları söyledi: “Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki, 'Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size Patriotları satacağız.' Çok geç, sistem satın almıştı. Bu arada 116 tane de F-35 satın aldı. Ve daha da almak istiyorlar. Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şimdi haber geçecekler, 'Trump Türkiye’yi seviyor.' Hayır ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Erdoğan’a haksızlık edildi. Erdoğan, biliyorsunuz Rahip Brunson’ı geri verdi. Erdoğan benim bakış açımdan da oldukça çetin biri. Ama ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü Patriot alamazsın dedik, başka sistem alındıktan sonra fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz.”