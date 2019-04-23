Meclis'te 23 Nisan özel oturumu

Başkan Erdoğan'ı, TBMM Başkanvekili MHP’li Celal Adan resmi törenle karşıladı. Erdoğan tören kıtasını selamlamasının ardından Genel Kurul salonundaki özel locasına geçti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşma yaptı. Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Bu Meclis 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı ihanete geçit vermemiştir.

'Sayın Cumhurbaşkanım siyasi partilerimizin genel başkanları milletvekilleri TBMM'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü anmak üzere bu özel oturumda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu Meclis temeli milli irade olan bir yüce abidedir. Batı'da İslama karşı hastalıklı bir düşmanlık yükselmektedir. Türkiye'ye yönelik dayatmacı politikalar büyük bir hatadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi ayakları üzerinde duran istiklal aşığı fertler olarak yetiştirmeliyiz. Çocukları hedef alan suçlarda bir artış gözükmektedir. Çocuklara yönelik suçlarla tavizsiz mücadele edilmelidir.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bazı milletvekili arkadaşlarımıza yönelik saldırı gerçekleşmiştir bu müessif saldırıyı kınıyorum. Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması en büyük temennimizdir.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Naci Bostancı TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşma yapıyor:

Büyük güçler dahil tüm ülkelerle ilişkilerde her tür dayatmaya karşı ortak davranmak bu Meclis'in ortak sorumluluğudur.

Bu millet tarihi çizgisini kararlılıkla geleceğe uzatacaktır.