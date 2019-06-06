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06 Haziran 2019 Perşembe 13:46 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:52

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz'le telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz'le telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Kral Selman'a bayram tebriğinde bulundu.

Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı

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