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  3. Başkan Erdoğan ve KKTC Başbakanı'ndan ortak basın toplantısı

Başkan Erdoğan ve KKTC Başbakanı'ndan ortak basın toplantısı

Başkan Erdoğan ve KKTC Başbakanı'ndan ortak basın toplantısı

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır."

"(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz."

"Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir."

"Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez."

KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir"

KKTC Başbakanı Tatar : "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir"

 

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