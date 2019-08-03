Başkan Erdoğan müjdeyi verdi... İki yıl içinde tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İbadet ihtiyaçlarını karşılamak görevimizdir. Bizim için buraya gelen herkes önce insandır.

Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum.

Kapımıza gelen insanların ve inançlarını ne kültürlerini sorgulamak aklımızdan dahi geçmedi.

Türkiye geçmişe göre çok daha güçlü toplumsal bir yapıya sahiptir.

Farklı söylemlerle ortaya çıkmış olsalar da tüm terör örgütlerinin ve onları maşa olarak kullanan güçlerin asıl ortak vatanımızdır. Terör saldırılarını boşa çıkarmanın yolu tek yürek halinde hareket etmemizden geçiyor.

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