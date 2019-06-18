Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar

Diplomasisi etkin bir Türkiye bölgeyi dizayn etmeye çalışan emperyalist ülkelerin işine gelmiyor

Doğu Akdeniz'de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim orada sondaj gemimizin bulunmasından neden rahatsız

Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor

Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar

Eskiden olduğu gibi bir telefon ve mektupla hizaya getirilebilecek bir Türkiye yok

Türkiye Kıbrıs'ta garantör ülkedir. Yunanistan ve İngiltere konuşabilir ama Fransa konuşamaz

Biz bağımsızlığımızı birilerinin ihsanına, lütfuna borçlu değiliz. Biz masa başında yapılan kirli pazarlıklarla değil, cenk meydanlarında yapılan gazalarla kurulan bir devletiz.

Vatanımızın bekası ve milletimizin istikbali bizim için her türlü hesabın üzerindedir. Açık ve net söylüyorum: Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz.

NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 alması sorun olmazken Türkiye'nin S-400 almasından neden rahatsız oluyorlar? Bu çok manidar. Nükleer enerji programımızdan neden rahatsız oluyorlar?

Hava savunma sistemimizi güçlendirmek ülkemizin en doğal hakkıdır. Biz ekonomide, ticarette, üretimde dışa bağımlı olmak istemediğimiz gibi, savunma sanayiinde de dışa bağımlı bir ülke olmak istemiyoruz

Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor

S-400 dosyası bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır. ABD tepki verecekmiş versin. Gerçi teröristlere silahları bedava veriyorlar