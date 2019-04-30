Başkan Erdoğan: 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ticaret Bakanlığımızın tüm birimlerinin genel bir muhasebe yapma imkanı elde ettiğini görüyorum. Bu Türkiye’nin ticari potansiyelinin harekete geçirilmesi bakımından aslında çok önemli bir kazanım. Ben özellikle ticaret ateşelerimizi yurt dışındaki misyon şeflerimiz olarak görüyorum. Oralardaki bütün bu girişimleri, gerek onların yatırımlarının ülkemize getirilmesi noktasında üstlendiğiniz misyonun çok çok önemli olduğunu düşünürüm.

‘SERBEST TİCARET ANLAŞMALARIYLA ENGELLERİ KALDIRDIK’

Türkiye olarak son 17 yılda tarihi reformlara, rekorlara imza attık. Bu süreçte Türk ekonomisinde ciddi bir paradigma değişikliğine gittik. Daha önce münasebetlerimizin sınırlı kaldığı bölgelere önem verdik. Afrika ve Latin Amerika açılımları sayesinde hem yerleşik kalıpları kırdık hem de toplumumuzdaki ön yargıları değiştirdik. Merhum Özal’ın yaptığı gibi işadamlarımızla çoğu cumhuriyet tarihimizde ilk olan ziyaretler düzenledik. Müteşebbislerimizin yeni pazarlara açılmasını temin ettik. Yeri geldi firmalarımızın alacaklarının tahsilini sağladık. Kimi zaman gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için uğraştık. Kimi zaman serbest ticaret anlaşmalarıyla engelleri kaldırdık.

Bunun yanında dış politikada ve uluslararası ticarette ülkemize avantaj sağlayacak yeni kurumlarımızı ele aldık. Bugün devlet olarak yurt dışında sadece diplomat ve ateşelerimizle varlık göstermiyoruz. TİKA ofisleriyle, AFAD’ımızla, AA ile, THY ile DEİK ile farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz.

Dünyanın en sıkıntılı bölgelerine ulaşıyor ve kalkınma projeleri gerçekleştiriyoruz.

‘160 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK’

Bu sabah örneğin; Savunma Bakanlığımızın çok önemli bir adımın attık. O da IDEF 2019 Savunma Sanayi fuarının açılışını yaptık. Çok ama çok katılımın olduğu bütün yerli Türk savunma sanayicisinin eserlerinin sergilendiği açılışı yaptık. Katılım gayet yüksek ve bütün bu katılımları gerçekleştiren ülkelerin heyecanını gördüm. Ama bunlar geçmişte yoktu. Eğer bunlar olmasaydı biz terörle böyle mücadele edemezdik. İşte bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine gireceğiz dedik ve şu anda inlerine giriyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

Devlet olarak bunu yapmaya mecburuz. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanı huzur içinde olmalı. Ve yatırımcı rahatlıkla gelip yatırımlarını yapabilmeli. Ama bunları siz pazarlayacaksınız. Bizim 6 tane teşvik bölgemiz var. Diyarbakır’da da Van’da da Kars’ta da gidip yatırımını yapabilecek. Terör olursa buraya yatırımcı gelir mi? Gelmez. Ama bunlar ortadan kalktığı zaman teşvik çok yüksek olduğu için yatırım da oraya çok farklı şekilde gelecektir.

"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK İLK ÇEYREK İHRACATINA İMZA ATTIK"

"Seçim atmosferine rağmen bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

"Ülkemizi dış ticaret fazlası veren, bir başka ifadeyle cari fazla veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparız" diyen Erdoğan, "2017 yılında yüzde 5,6 olan cari açığımızın milli gelire oranını 2021'e geldiğimizde yüzde 2,6'ya kadar düşürmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.