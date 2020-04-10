Başkan Erdoğan: Koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye olarak virüsün yayılmaya başladığı ilk günden bu yana gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı bünyesinde tesis ettiğimiz Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri temelinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Salgının toplum psikoloji üzerindeki etkilerini göz önüne alarak bu konuda değerlendirme ve önerilerde bulunduracak ayrı bir mekanizmayı Toplum Bilimleri Kurulu adıyla tesis ettik.

Türk konseyi zirvesi

Son 17 yılda sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde salgına hazırlıklı yakalandık. Aynı şekilde sağlık malzemelerinin üretimi ve tedariki konusunda ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra tüm imkanlarımızı zorlayarak kardeşlerimizinde yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Konsey üyeleri arasında da gerekli dayanışma ve yardımlaşmanın da tesis edildiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Türk konseyi bu alandaki işbirliğimizi daha verimli kılmak için faydalı bir platform olduğunu şimdiden ispatlamıştır. Bu mihmalde sağlık bakanlarımızında ihtiyaç halinde video konferanslar gerçekleştirerek görüş alışverişinde; Bilgi, veri ve tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini düşünüyorum.

Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta sosyo ekonomik bir krizle de karşı karşıyayız. Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ulaştırma, sınır geçişleri ve gümrük gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz.

Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir. Alacağımız ulusal tedbirlerin DSÖ'nün tavsiyeleri ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları temelinde ticari işbirliğimizi adeta kollar maiyette olması dayanışmamızın gereğidir.

Gelişmeler, hasar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ulaştırma koridoruna temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesine teminen somut adımlar atmak için iş birliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor.

Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demir yolu taşımacılığını Orta Asya'ya kadar uzatabiliriz.Bakü, Tiflis ve Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Başkan Erdoğan: Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız

Kapanan karayolu geçişleri nedeniyle Azerbaycan ve Kazakistan, Türk taşımacıları açısında önemli bir güzergah haline gelmiştir. Bu bağlamda konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum. Roro hatlarındaki ücretlerde indirimlere gidilmesi, ihtiyaç duyulan gerekli belgelerin temini, geçiş ücretlerinin mütekabiliyet çerçevesinde kaldırılması özellikle önem arz ediyor. Malum salgının önlenmesi amacıyla yolcu taşımacılığına kısıtlamalar getirdik. Fakat karşı taraf izin verdiği sürece hiçbir kargo seferimizi aksatmadık. Bu çerçevede tüm dostlarımızın gerekli esnekliği göstermesini bekliyoruz.

İletişim sektörü de bu salgında önemli bir sınavdan geçiyor. Salgın acil durumlarda bu alanın kesintisiz bir şekilde işletilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Konseyimizin bu manada siber güvenlik olgusunun geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da rol alabileceğine inanıyorum. Tüm bu meselelerin ele alınması amacıyla ulaştırma ve ticaret bakanlarımızın video konferans yönetmiyle bir araya gelmesini teklif ediyorum.

Salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkemize geri dönüşlerini temin ettik. Sizlere de Türkiye'de bulunan vatandaşlarınızın tahliyeleri için uçak seferleri noktasında gerekli kolaylıkları gösterdik, gösteriyoruz. Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancılara tedbirler sürecinde cazai işlem uygulamama kararı aldık. Türk vatandaşlarının olabilecek tahliyeleri kapsamında sizlerinde benzer esneklikler göstereceğine inanıyorum.

Koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan salgın sonrası için hazırlık yapmalıyız. Sağlık alanından ticarete, ekonomide toplumsal psikolojilere bütüncül şekilde yaklaşmalı, işbirliği alanlarını tespit edip gerekli adımları atmalıyız. Bu mihmalde salgınla ilgili sorunlara çözüm üretmek, bilgi, tecrübe paylaşımında bulunmak ayrıca salgın sonrası döneme dair stratejiler üretmek amacıyla ulusal kriz merkezlerimiz arasında bir eşgüdüm iş birliği mekanizmasını öneriyorum. Bu şekilde bir harekat tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü pekiştirecek bölgesel ve hatta küresel çapta ağırlığını arttıracaktır.