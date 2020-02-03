Başkan Erdoğan: Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz."

Erdoğan, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin, "Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim." diye konuştu.

"ÇOK SABRETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik..." dedi.

Stratejik ortağımız komşumuz ve dostumuz Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyimizin sekizinci toplantısını tamamladık. Ukrayna’nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz. Türkiye olarak Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha söylemek istiyoruz.

Kırım sorunun barışçıl yollardan çözülmesini umuyoruz. Son yıllarda hızla gelişmekte olan ilişkilerimizin tamamını gözden geçirdik. Etraflıca yapmış olduğumuz görüşmelerin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içinde tamamlamanın kararını verdik. Anlaşmanın akdedilmesiyle ikili ticaretimizi 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çok daha hızlı çıkaracağımıza inanıyorum.

Ülkelerimiz arasında önce vizeleri kaldırdık daha sonra kimlikle seyahat edebilme imkanını getirdik. Savunma sanayii alanında işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Görüşmelerimizde güvenlik alanında işbirliği ve fetö terör örgütü gibi tehditlerle ilgili konuları da ele aldık.

Zelenskıy'in açıklamalarından satır başları;

Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya’nın saldırgan politikasından bahsettik. Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Ukrayna vatandaşı siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımlarını bekliyoruz.

Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Enerji kaynaklarının güzergahlarının çeşitlendirilmesi bizim için çok önemli.

Bugün imzalanan askeri mali işbirliği anlaşması son derece önemli. Bunu sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarımızdan yardım alacak ve bunu için çok minnettarız.

HEYETLERARASI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mariyinsky Sarayı’ndaki resmi karşılama töreninin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Öte yandan, Erdoğan ile Zelenskiy’nin başkanlıklarında ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda (YDSK) ikili ve bölgesel konular ele alınacak.