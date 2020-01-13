Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle göreve gelmesinin ardından ilk çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Conte, Fuat Oktay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Suriye konusu ve ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme fırsatımız oldu.

Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz.

Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizler de katılma kararlılığımız var.

Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı.

Heyetimiz bugün Moskova’da görüşmelerine devam ediyor.

Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya'nın çabalarını önemli görüyoruz. Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz.

Başbakan Conte’ye AB’den beklentilerimizi ilettik. 2012’den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplatışının bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçı Roma’da milli takımlarımız arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize.

İtalya Başbakanı Conte’nin açıklamalarından satır başları:

İtalya siyasi sürecin destekçisidir. Şartlandırıcı şekilde istikrarlı ve bağımsızlık üzerine müdahalesi olacak hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir.

BM himayesi ve Berlin Konferansı’nın içinde bizler ve özellikle Türkiye bu çözümün içinde var oluyoruz.

Bir yandan da Suriye ve Irak’a bakıyoruz.

Dünyayı bloke eden Ortadoğu sorunu var. İstikrara çok ciddi etkisi oluyor bunun.

Burada yapılması gereken diplomatik gayretlerin daha da yoğunlaştırılmasıdır.

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