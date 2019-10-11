Başkan Erdoğan: Attığımız adımı asla durdurmayacağız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, eski parlak günlerimizi ihya etmek bizlerin elindedir"

"Atmamız gereken ilk adım her alanda coğrafyamızın üzerine bir utanç damgası gibi vurulmaya çalışılan terör konusunda fikir birliğine varmaktır"

"Terör yüzyılımızın vebasıdır. Gerek ülkelerin kendi içinde gerekse uluslararası alanda pek çok düşmanlık terör kılıfı altında hayata geçirilmekte ve gizlenmektedir"

"Farklı isimler altında faaliyet gösteren, ama hepsininde amacı ülkemizin refahı olan terör örgütlerinin saldırısı altındayız, bu örgütlerin arkasında Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmayı göze alamayan güçler daima olmuştur, bugün de vardır"

"Sınırlarımızın dışında eğitilen donatılan teröristler her fırsatta devletimizin bütünlüğünü tehdit eden kanlı eylemler gerçekleştiriyor"

"Sınırlarımız dışında yuvalanan terör örgütlerini bulundukları yerlerde imha etmeyi amaçlayan mücadele stratejisi geliştirdik. Türkiye komşularının, diğer tüm ülkelerin toprakları üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla"

"Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz hem Suriyelilerin evlerine geri dönmelerini sağlayacağız, operasyona destek bekliyoruz"

"PYD/YPG, DEAŞ terör örgütüdür. Batı PKK'ya terör örgütü diyor yan kolları olan PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor, belgeleriyle verdiğimiz halde. Batı Kürtleri öldürüyorsunuz diyor, Kürtler kardeşimizdir, mücadelemiz terör örgütleriyle"

"Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını hedef almıyor"