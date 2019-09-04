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  3. Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi.

"Politika faizi daha da düşecek"

"Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek." diyen Erdoğan, "Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir." şeklinde konuştu.

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