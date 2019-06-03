Başkan Erdoğan: Konstantinapol diyene ders verin

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul’un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Yenikapı’da Enderun Teravihi”, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan teravihin ardından şunları söyledi: “Ülkemizde hatırlayın ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenler var. Bu akşam burada da zulüm değil, fethin 566. yıldönümünü tesit edenler var. Kardeşlerim, ‘İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez’ Evelallah, o küçük idraklere karşı, idrakin büyüğünü ortaya koymuştur 566. yıl dönümünde."

22 GÜNÜMÜZ KALDI

Erdoğan şöyle devam etti: "Sizden bir istirhamım var. Burası İstanbul, bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil ama böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya koymak için gece, gündüz tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım."

BAYRAK HİÇ İNMEDİ

Erdoğan şöyle devam etti: “‘Zulüm 1453’te değil, fethi mübin 1453’te başladı ve 566 yıl oldu’ dememiz lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hiç unutmayın evelallah bu millet ezanlarının susturulmasına müsaade etmedi. Bu ülkede Kuran sesi dinmedi, bayrak inmedi. Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yola devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şu hadisi unutmayın, ‘Kişi sevdikleriyle beraberdir.’ Biz birbirimizi çok seviyoruz, böyle sevmeye de devam edeceğiz.”

BAŞKAN ERDOĞAN KUR'AN OKUDU

Teravih namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde camilerde okunan yüz binlerce hatm-i şerifin duası yapıldı. Erdoğan dua öncesi Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetlerini okudu.

ENDERUN TERAVİHİ

Teravih öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mehter Takımı, dinleti gerçekleştirdi. Programda salalar ve Kuran okundu. Yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Enderun Usulü Teravih namazını ise her dört rekâtta bir farklı imamlar kıldırdı. Her dört rekatın ardından bestelenen ilahiler okundu.