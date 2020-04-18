Başkan Erdoğan: Kadına şiddeti lanetliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala’nın uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi dolayısıyla annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala’yı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan’ın telefon görüşmesinde “Gamze Pala’nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını” dile getirerek “katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını” belirtti. Başkan Erdoğan “kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini de vurguladı.

TURGUT ÖZAL İÇİN ANMA



Başkan Erdoğan, Turgut Özal’ın vefatının 27. yılı sebebiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: “Mümtaz devlet adamı Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edilecektir. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde büyük rol oynayan, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a vefatının yıl dönümünde Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum.”

JAPONYA BAŞBAKANI ABE İLE GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.