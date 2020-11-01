Başkan Erdoğan: İnançlara hakaret Avrupa değeri değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Türkiye’nin bu süreçte en fazla hedefe konan ülke olduğunu belirten Erdoğan, Hz. Muhammed’e yönelik hakaretlerin merkezindeki Fransa’ya sert tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi:

ÇARPIK ZİHNİYET SÜRÜYOR



“Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Refah ve güvenliklerinin tehdit edildiğini düşünenlerin nasıl faşizm bataklığına savrulduğunu görüyorsunuz. Kendilerini demokrasinin ve özgürlüğün beşiği olarak gösteren batı zihniyetinin karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz. Türkiye bu süreçte en çok hedefe konan ülke durumundadır. Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa’yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir. Dini fanatizmle İslam’a ve Müslümanlara nefret besleyenler artık bu duygularını saklama gereği bile duymuyorlar.”

DEMOKRASİYE ZARAR VERİR



“Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor. Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslüman alemini hedef almaktadır. Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını hedef almaktadır.”

VESAYETİ BİTİRDİK



Başkan Erdoğan “Vesayeti milletimizle birlikte tasfiye ettik. Darbecileri milletimizle birlikte tepeledik. Örnek bir Türkiye’yi milletimizle birlikte kurduk” diye konuştu.

TEŞEKKÜR MESAJI



Başkan “Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz” açıklamasında bulundu.

EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI VERİYORUZ



Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Ekonomimizi bir yandan koronavirüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk. İhtiyaca göre yeni teşvik paketleri hazırlayıp uygulamaya alıyoruz. Böyle dönemler aynı zamanda cesur kararlar ile çok büyük atılımların da fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir.”