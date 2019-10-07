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  3. Başkan Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ortak basın toplantısı düzenliyor

Başkan Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ortak basın toplantısı düzenliyor

Başkan Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ortak basın toplantısı düzenliyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

Değerli basın mensupları bugün burada sizlerin de riyasetinde 9 anlaşma imzalandı. Bunlar toplantımızın ne denli verimli olduğunu da gösteriyor. 2 sene sonra Sırbistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretten memnuniyet duyuyorum. İkili ilişkilerimiz için yeni hedefler belirledik. Bizim Sırbistan'da aramızdaki ilişkileri siyasi, ticari, ekonomik, savunma gibi alanlarda geliştirmenin de gayreti içerisinde olacağız. İş birliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. İş adamlarımızın Sırbistan'ın çok farklı bölgelerinde iş imkanları oluşturan yatırımları mevcut. İş adamlarımızı teşvik ediyor ve bu yatırımlarını devam ettirmelerini istiyorum. 6 fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz, 1 fabrikamızın da temelini atacağız.

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