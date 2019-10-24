Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

15 gün içerisinde uluslararası ilişkiler literatürüne girecek olaylar yaşandı. Türkiye operasyon başlattı, terör koridoru kesildi. Hemen ardından operasyona şiddetle karşı çıkan ABD ile anlaşma zemini bulundu. Ardından Rusya ile ikinci anlaşma zemini bulundu. Türkiye tezlerini, haklılığını bu iki süper güce nasıl kabul ettirdi?

"Bu süreç 1940'lardan sonra gerek ABD gerek Rusya noktasından özellikle Türkiye'nin bölgedeki belirleyici güç olması ilk defa ispatı vücud eyledi. Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce dünyada ABD, Rusya, Batı, öbür tarafta İran çünkü Astana süreciyle ilgili olarak Rusya-Türkiye-İran üçlü olarak çalışmamız var. Dolayısıyla detay bilgiler kendilerine verilsin istedik. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri özellikle Dışişleri Bakanımız tarafından bilgilendirme sürecini yaptık. AB üyeleri içerisinde Almanya, Fransa, İngiltere ile diyaloglar oluştu. İslam dünyasıyla diyaloglar oluşturuldu. Tüm bunlarla beraber Pakistan, Malezya gibi ülkelerle diyaloglarımız oldu. BM'nin 196 üyesine ulaşmak mümkün değil ama NATO Genel Sekreteri'yle görüşmemizi bu mekanda yapma fırsatımız oldu. Kendisine sorulduğunda sağolsunlar gerçekten objektif bakışla olan bitenleri dünyaya anlattı."