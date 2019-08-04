Başkan Erdoğan: Güç birliğine devam edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız." ifadelerini kullandı.

"Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek"

Erdoğan, "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır." şeklinde konuştu.

"Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz." diyerek, şöyle devam etti:

"Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır."

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