Başkan Erdoğan: Gönlüm razı olmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ›da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışını yapan Erdoğan, 2023 yılına kadar 81 ilin tamamını Millet Bahçeleri ile donatmış olacağız dedi.

23 MİLLET BAHÇESİ

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak Millet Bahçelerimizden 13›ünü daha önce hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 Millet Bahçesi›ne ulaşıyoruz. 1990’lı yıllara Türkiye bu yükü taşıyamaz halde gelmiştir. İBB Başkanlığı görevini devraldığımızda şehirdeki binaların neredeyse 4›te 3›ü kaçak yapı konumundaydı. İşe en acil ihtiyaçlardan başladık.”

18 YILA BORÇLUYUZ

“Salgın krizinden en az hasarla çıkmayı son 18 yıldaki hazırlıklara borçluyuz. Hiç kimse son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından 83 milyon hep birlikte iyi ki Türkiye’de yaşıyoruz, iyi ki bu ülkenin vatandaşıyız dediğimizi inkar edemez. Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.”

Erdoğan Ankara Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada ağaç dikerek can suyunu verdi.

GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI



Başkan Erdoğan önceki gece, cumartesi-pazar günü için alınan sokağa çıkma kısıtlaması karanını kaldırdığını açıkladı. Önce sosyal medyada açıklama yapan Erdoğan, açılış töreninde, “Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından, günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

KURALLARA UYALIM

Bir ara 700’lere düşen vaka sayısı 1000’li rakama dayandı. Bunun üzerine sokağa çıkma kısıtlaması tedbirini gündemimize almak durumunda kaldık. Bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı dün gece ilan edildi.

Bu 15 şehir başta olmak üzere, vatandaşlardan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı gözden geçirmeye yöneltti. Kurallara uyulmazsa kısıtlamalar kaçınılmaz olacak.

İSTANBUL’DA SAYI 9’A ÇIKTI



İstanbul’daki millet bahçesi sayısı 9’a çıktı. Halkalı Millet Bahçesi; 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna ve 4 bin 483 ağaca sahip. Başakşehir’in dördüncü millet bahçesi olan ve vadi görünümü korunarak 41 bin metrekare alan üzerine kurulan Ayazma Millet Bahçesi’nin ise 31 bin 56 metrekarelik bölümü yeşil alan olarak tasarlandı.

Erdoğan, yeni Yargıtay binası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasında incelemelerde bulundu.

ILISU BARAJI’NA EROĞLU’NUN ADINI VERDİK



“Salgın döneminde ülkemize en modern hastaneler kazandırdık. Ilısu Barajı gibi dev bir eseri hizmete açtık. Adını da geçmişte yine bizim özellikle İstanbul’da İSKİ Genel Müdürüm olan daha sonra bizim özellikle Tarım Orman Hayvancılık Bakanımız olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun adını verdik.”

AOÇ’YE 7 KM’LİK EKOLOJİK KORİDOR



24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum millet bahçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum şunları söyledi: “Toplam devam eden 204 millet bahçemiz var. Toplam büyüklüğü 45 milyon metrekarelik alanı teşkil edecek. Bunun yatırım değeri de 14 milyar lira. Projenin içinde göletler, kıraathaneler, kütüphaneler, kapalı otoparklar şehrin ihtiyacı neyse o ihtiyaçları yapmaya gayret gösteriyoruz. Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi alanını birbirine bağlayan, arada Gençlik Parkı, 19 Mayıs Stadyumu, AKM alanı akabinde de Atatürk Orman Çiftliği alanını birbirine bağlıyoruz. Bu alan yaklaşık 7 kilometre. Ve bu alanda ekolojik bir koridorla şehrin nefes alacak, Central Park’ın birkaç tanesini yapacak ve birbirine bağlayacak bir çalışma yapıyoruz.”