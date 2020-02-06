Başkan Erdoğan duyurmuştu: Ömer Çelik açıkladı! 'İlker Başbuğ için suç duyurusu yapılacak'

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam’da kamp yapmaya karar verdik.

Üst üste üzücü olaylar yaşadık. Bahçesaray’da düşen çığ hadisesi hepimizi derinden yaraladı.

Olay olduğu andan itibaren ilgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Fakat maalesef çok sayıda kaybımız oldu.

Gözümüz kulağımız yüreğimiz dualarımız oradaki vatandaşlarımızla beraber.

Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken bir yolcu uçağının kaza yapmasıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da çok üzücü bir hadise.

Çeşitli yorumlar yapılıyor nihayetinde çeşitli kurumlar kendi soruşturmalarını sürdürüyor.

Spekülatif çok sayıda haber görüyoruz bu haberler itibar edilmemesi lazım.

Bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapıyorlar.

Ölüm, yaralı haberleri hakkında çok hassas olmak lazım.

Suçlayıcı ifadelerin kullanılması doğru olmuyor. Gülşen Orhan arkadaşımız çığ altından kurtarıldı. Bir gazetecinin çok yakışıksız ve vicdansız bir yaklaşımı oldu. Sanırım o gazeteci de özür dilemiş yanlış bir beyanatta bulundum diye.

AVRUPA’DA YÜKSELEN AŞIRI SAĞ

Avrupa Parlamentosu’nun gereğini yapmasını net bir şekilde ifade ettik. AP gittikçe Türkiye düşmanlarının gösteri yaptığı bir yer haline gelmiştir.

Geçmişte anti semitizm ile Avrupa’ya yapılan kötülük bugün anti semitizmin yerine İslam düşmanlığı koyularak Avrupa’ya yapılmak istenmektedir.

Bugün Avrupa demokrasilerini korumanın yolu İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir.

SORU & CEVAP

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekillerine İlker Başbuğ’a dava açma çağrısını nasıl değerlendirirsiniz. Dava açan milletvekili var mı?

Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz.

Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyasi aşağılamaya çalışan beyanlarını çeşitli kereler görmüştük.

Fakat bu son durumda farklı bir durum var. 15 Temmuz’da FETÖ’nün hedefi olmuş yüce meclisi hedef gösteriyor.

Sürekli kendisinin mağdur olduğunu söyleyip beraber çalıştığı başbakana nasıl akıl verdiğini ifşa eden bir takım paylaşımlarda bulunuyor. Yapılan yüksek iradeye bir saldırıdır.

TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa teklifi nedeniyle kimse FETÖ’nün yanına yazamaz. Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar.

SUÇ DUYURUSUNU KİMLER YAPACAK?

Burada hem altında imzası olan ve diğer milletvekili arkadaşlarımız nasıl yapılacağına dair toplantıyı yapıp belirleyecekler.

Hepimizin ortak iradesi olarak bu suç duyurusu yapılacaktır.

SABİHA GÖKÇEN’DEKi UÇAK KAZASI

Havacılık meselesi kişisel inisiyatiflerle yürütülemeyecek yüksek standartlara sahip bir meseledir.

Havacılık emniyetini tehdit edecek bir durum söz konusu değil.

Öyle olsa uçuşa kapatılıp bakıma alınır zaten.

Bütün havaalanlarının denetimi en yüksek standartlarla yapılmaktadır.

Bu kaza kendi bağlamı içinde değerlendirilmesi gereken bir kaza.

YENİ KURULAN PARTİLERLE İLGİLİ GÜNDEME GELMEDİ Mİ?

Hiçbir arkadaşımız bu konuyu gündeme getirmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gündeminde böyle bir konu yoktu.