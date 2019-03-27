Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerçek anketi pazar günü akşamı göreceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Teşekkür ediyorum. Düzce ile başladık bugün. Ardından Bolu, sonra Uşak. İyi bir program olacağına inanıyorum.

25 yıldır milletimizle birlikte yürüyoruz. Önümüze gelen tüm engelleri aştık. Engeller karşısında da tıkanmadık. Yolumuza devam ettik.

(Ekrana getirilen videoya ilişkin) Yerel hizmetler noktasında 'Kimse bize özel çıkarı için gelmesin.' dedik.

Ben tamamiyle bu ülkede 82 milyonun Cumhrubaşkanıyım. Bay Kemal bunu anlamıyor, hazmedemiyor. Yeni yönetim sistemiyle bu iş artık bu şekilde tescillenmiş.

Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktık, yeniden Türkiye'yi inşaa ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

"EN CİDDİ YANILMAYI ANKET ŞİRKETLERİ YAŞAYACAK"

Meydanların diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anketlerden gelen bilgilere baktığımızda aralarında korkunç farklılıklar var. Meydanlar yalan söylemez. Mecbur mu yani bu insanlar meydanlara gelsin? Bugün Düzce'de saat 12.00 millet meydanda. Bu meydanı dolduran Düzceli kardeşlerim büyük bir coşkuyla, orada konuşmam bitene kadar ayrılmadı. Bir de resim faslı başlıyor. Bunlarla beraber hediyeleşmemiz oluyor. Çay dağıtıyoruz bu sene biliyorsunuz.

Gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz. Asıl anket pazar günü. Bir de meydanlardaki anketler var. Bunlara baktığımızda gerçekten iyi gittiğimize inanıyorum. Hedefe inşallah varacağız.

"ŞU ANDA FETÖ'DEN PKK'YA, DHKP/C'YE KADAR NE KADAR TERÖRİST VARSA TEPELİYORUZ"

CHP'nin biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı vardı. O adaylığı sırasında ısrarla Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığı için aday olmasını istemişti. O ara dillerde olan ilginç bir şey vardı. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş diye dizeleri vardı. İnşallah bu seçimden de biz o şekilde çıkacağız. İttifakımız sağlam bir zeminde yürümeye devam ediyor. İnşasında milletimiz var. Milletle beraber yürüyoruz.

Arif Nihat Asya'nın ifadesiyle 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek ardından'. Şu anda FETÖ'den PKK'ya, DHKP/C'ye kadar ne kadar terörist varsa tepeliyoruz, tepeledik. Şu anda askerimiz Gabar, Cudi, Tendürek'te çok ciddi hesaplar sordu. Şu anda lider kadrodan çok ciddi ölümler oldu. Çok ciddi liderleri ağır yaralı. Polisimiz, askerimiz, jandarmamız yılmadan, usanmadan bitirmenin kararlılığı içerisindeyiz. Buradan taviz yok, terör belasını çözmedikten sonra yatırımcı, girişimci benim Güneydoğu Anadolu bölgeme, Doğu Anadolu bölgeme yatırım yapmaz. Terör belası oralarda olmayacak ki yatırımcı gelsin yatırım yapsın.

"PEYDERPEY YATIRIMCILAR GELMEYE BAŞLADI"

Peyderpey yatırımcılar gelmeye başladı. Terör örgütleri ve onların hamileri şimdi yerel seçimleri fırsat olarak görüyorlar. Biz önümüze bakacağız. Yerel seçimde Cumhurbaşkanı, Kabine değişmeyecek ki. Bunlar milletimi aldatmaya çalışıyorlar. Benim sevgili milletim verdiğin bu oyla lokal, mevzi anlamda oralarda bir yönetici seçeceksin. Peki seçeceğin yönetici senin oradaki ekonomik durumunu mu düzeltecek? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Bunlar oralarda çukurlar, kanallar açtılar. Devletin imkanlarını halkına değil Kandil'e gönderdiler. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde aylarca çadır kurup, ağlayan anneleri düşünün. Oradaki baronlar hala genç kızları Kandil'e kaçırıyorlar. Oralarda çok ciddi taciz eylemleri de var. O namussuzlar bunu da yapıyorlar.

"'BİR GECE ANSIZIN' DERKEN BUNU BAŞARIYORUZ"

Az önce gösterdikleriniz bunun ön yoklamaları. Bunlar haber verilerek olsa netice alamazsınız. Bunlara hiç haber vermeden, 'bir gece ansızın' derken bunu başarıyoruz. Bunların içerisinde şu anda alt seviye falan yok. Bakıyorsun Kandil Bölge Sorumlusu. Bunun yanında Dış İlişkiler Sorumlusu. Örgüt Sözcüsü. Bu ismi ismen söylemeyeceğim. Bu isim aslında biliniyor. Şu anda komada olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bu en üstteki lider kadrosunda. O baronların arasında olanlardan, ağır yaralandı.

Daha önce de bunların Sincar sorumlusu öldürülmüştü. Şu anda devam eden bir süreç var. İHA'lar koordinatları yakalıyor, SİHA'lar bu koordinatlarla vuruyor. Aynı zamanda F16'lar devreye giriyor. Onlar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor. Bir gece ansızın gelebilme olayına gelince. İşte hiç haber vermeden, biz ön haberi, talimatları verdiğimiz için, onlar hiç sağa sola bilgiyi vermeden gidip gereğini yapıyorlar. Zira dost bildiklerimiz karışımıza dikiliyor. Onun için hiç gerek yok. Onlar gidip işi bitiriyorlar, bize neticeyi veriyorlar. Bu ismi çıkınca size söylersem daha iyi olur. Görevli arkadaşlarımızın konuda hassasiyetleri var.

"BUNLAR ÇOK BAŞARISIZ SİYASET OYNADILAR"

Bunlar çok başarısız siyaset oynadılar. Zannettiler ki, biz dörtlü bir araya gelirsek bunu da gizlersek netice alırız. Gizleyemediler. Bazı yerlerde seçimi almaları mümkün değildi. Halkımız, CHP, sözde İYİ Parti, Saadet arasındaki bu ittifakı, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı, ben de illet diyorum çok iyi idrak etmiş. Bir tane temelsiz Temelli var Sezai diye. Bu açıklamayı PKk'dan bağımsız yaptığı söylenebilir mi? Onlar PKK'dan emir almadan adım dahi atamazlar. CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet onların peşine takılmış durumda. Ne diyor bu adam: Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ile CHP'ye kaybettireceğiz... Sen bu ülkede Kürdistan'ın olup olmadığını bilmeyecek kadar gafilsin, cahilsin. Çok meraklıysan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol git! Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. 31 Mart beka meselesidir. Temelsiz Sezai tehdit ediyor. 'Biz yoksak siz bir hiçsiniz' diyor. 'Ankara'da Yavaş şunu bilecek' diyor.

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